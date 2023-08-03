للمرة الأولى بشمال سيناء.. الثقافة تقيم حفلات فنية على شواطىء العريش

قامت وزارة الثقافة بتنفيذ حزمة من الأنشطة الثقافية بشمال سيناء ومنها مبادرة “ثقافتنا فى اجازتنا” وبعد نجاح تنفيذها فى قصر ثقافة العريش الأسبوع الماضى وإقبال الجماهير عليها من اهالى العريش.

وأقيمت الفاعليات الجديدة بحضور جمهور غفير من أبناء شمال سيناء على شط المساعيد بالعريش باحدى الحدائق العامة التابعة لمحافظة شمال سيناء، وذلك عقب مرور منذ اكثر من خمسة عشر عام مضت كان اهالى شمال سيناء فى عزلة تامة عن الحفلات الفنية للثقافة بسبب الظروف السابقة فى مواجهة الارهاب بسيناء، وفى اطار تحقيق مبدأى العدالة الثقافية ولامركزية الثقافة واستعادة الحقوق الثقافية لاهالى سيناء.

تأتي الفاعليات من خلال برنامج ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، “ثقافتنا في إجازتنا” التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني، واشراف وتنفيذ اقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.

حيث قامت فرقة اوبرا عربى بقيادة الفنان محمد مصطفى بعروض فنية متنوعة وغناء فردى منها، ريا وسكينة، انا انت جرئ، الناس المغرمين، بطلوا دة، الشاكولاته، ورق الفل، خمس قارات، حبيتك فى الصيف، ساعة لقلبك، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين، تلاها عرض لفرقة بنى سويف للفنون الشعبية تدريب الفنان وائل عيد قيادة المايستروا محمد عبدالوهاب وكان من ضمن الفقرات، العصاية، التنورة، رقصة التوبة، فقرات غنائية متنوعة وتخلل العروض استعراضية متنوعة، امام الجمهور بساحة حديقة هابى فاملى بحى المساعيد بشمال سيناء.

وقد أشرف على تنظيم الفعاليات فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ على ارض محافظة شمال سيناء.