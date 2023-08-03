البطولة العربية.. شباب بلوزداد والكويت يتعادلان ويودعان المسابقة

انتهت مباراة فريقي شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وأقيمت مباراة الكويت وشباب بلوزداد على ملعب نادي ضمك السعودي، ليودع الفريقان البطولة العربية بعد حصول كل منهما على نقطة من هذا اللقاء.

افتتح محمد إسلام بلخير التهديف في الدقيقة السادسة لصالح الفريق الجزائري من صناعة يوسف لعوافي، وأدرك طه ياسين الخنيسي التعادل لصالح الكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 87 من زمن المواجهة.

وودع الفريقان البطولة العربية، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من المسابقة برصيد نقطة لكل فريق، وتأهل الرجاء المغربي رفقة الوحدة الإماراتي إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية.