مجلس مدينة نخل بو سط سيناء يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

ترأس محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، اليوم، وبحضور مرزق رزيق سكرتير عام مدينة نخل اجتماعا بمديري الادارات ورؤساء الاقسام والعاملين بديوان عام مجلس المدينة لتنفيذ تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء استنادا الي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اجراءات ترشيد الطاقه من خلال مجالس المدن.. حيث وجه رئيس مدينة نخل خلال الاجتماع بسرعة ترشيد الطاقه في المكاتب الحكومية الي اقصي درجة.

ومع مراعاة ضبط اجهزة التكييف علي درجه لاتقل عن ٢٥ درجة واطفاء كافه الانوار بدواوين العمل بعد نهاية يوم العمل وتخيف الاضاءه بكشافات الاناره بالشوارع بما لايقل عن ٥٠ بالمائة.

وأكد رئيس المدينة أن يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس سيكون العمل اون لاين من المنزل لجميع العاملين، عدا قيادات المجلس مع إغلاق المحلات التجاريه في موعد اقصاه الساعة ١١ مساءا عدا الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمخابز.

كما وجه رئيس مدينة نخل بالمرور علي المحلات لاطفاء الانوار الخارجية ولوحات الإعلانات وتحرير محاصر فورية للمحلات المخالفة والغير ملتزمة بالتعليمات وتخفيف الاضاءه الداخلية لما يؤدي الغرض.