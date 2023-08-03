مجلس مدينة العريش يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تنفيذ عملية ترشيد استهلاك الكهرباء علي مستوي مدينة العريش وتقليل حجم الأحمال وذلك بتقليل الاضاءة الخارجية بالشوارع وذلك بنسبة ٥٠%، تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحه العامة.

جري الاجتماع التنسيقي بهذا الشأن برئاسة السكرتير العام للمجلس والادارات المعنية بديوان عام المجلس ورؤساء مناطق الخدمات، وذلك للوقوف علي آليه تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وتنبه باخطار أصحاب المحلات ودور العبادة والمصالح الحكومية علي أنارة ٥٠% داخل المحلات وعدم الاضاءة الخارجية وتشغيل التكييف علي ٢٥ درجة علي أن يتم التنبيه بصفة مستمره واعلان الاهالي، وذلك بتقرير يومي أو حسب الحالة مع تواجد لجنة لإدارة الأزمة مكونة من الإدارة الهندسيه من أقسام التراخيص والإشغالات والإنارة العامة ورؤساء مناطق الخدمات.

كما أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف سكرتير عام المجلس برئاسة اجتماع تنسيقي بحضور العلاقات العامة والإدارة الهندسيه والموارد البشريه والازمات وتنمية القرية والشئون القانونيه وشئون المجالس وإدارة الأمن وذلك لمناقشة جدول الأعمال بمجلس مدينة العريش، حيث تم مناقشه خطة الإخلاء حال الكوارث مثل الزلازل والسيول والحرائق نظرا لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية والتي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء

كما أصدر رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته للإداره الهندسيه بمتابعة أعمال تنفيذ عمليه استكمال رصف شوارع منطقة خدمات الضاحية وذلك استكمال لعمل تطوير ورفع مستوي مدينه العريش وعملية الرصف تنفيذ وإشراف مديريه الطرق والنقل بشمال سيناء.

وأثني رئيس المدينة علي المجهود المبذول كما جري التشديد على الشركه المنفذه بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.