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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والمصري.. صور

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر. 

لم يشهد الشوط الأول اي خطورة على مرمى الفريقين بإستثناء محاولات فردية لم تهدد مرمى الشناوي او محمود جاد. 

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.
خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى:محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو السعداوي

خط الوسط: حسن علي - حسين السيد - إيزي إيميكا 

خط الهجوم: إسلام عطية - مروان حمدي - إلياس الجلاصي.

وتأهل الأهلي إلي ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد بينما صعد المصري على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2.

الاهلي والمصري محمود كهربا كاس مصر