تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى "كانجارو وهيبو" الدولية لعام 2022/2023

شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الخميس، احتفالية تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين فى مسابقتى “كانجارو الدولية للرياضيات وهيبو الدولية للغة الإنجليزية” وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور، بحضور الدكتور خالد الدقلة، مدير عام التعليم العام والمهندس حسن مشعل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة ديوميتر مصر والمهندسة نهال دخيل ومحمد سعيد مسئولى العلاقات العامة والشهادات بشركة كانجارو ومحمود عوض- موجه عام الرياضيات وسمير مبروك - موجه عام اللغه الانجليزيه بالمديرية المركزية وجمع كبير من الطلاب المكرمين ومدارسهم وأولياء أمورهم.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للطلاب وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم لإعداد جيل قادر مواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية ومواصلة مسيرة العلم والمعرفة والنهوض بمصرنا الحبيبة ضمن خطة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2023.

وحصلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فى بالمسابقة الدولية على 3 ميداليات ذهبية و16 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية بالإضافة الى 63 شهادة تفوق و174 شهادة مشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام على مستوى العالم وهى مسابقة دولية تستهدف الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي وتهتم بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وتهدف إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق وتهتم أيضًا بوضع مسائل تتطلب تنمية مهارات الإبداع والتحليل النقدى وحل المشكلات وتمكين الطلاب من التعامل مع المسائل الرياضية من زوايا مختلفة.

وبالنسبة لمسابقة هيبو الدولية للغة الإنجليزية ومقرها العاصمة روما بدولة ايطاليا، تتم على عدة مراحل المرحلة الأولى منها محليه والثانية إقليمية على مستوى الشرق الأوسط ثم المرحلة الأخيرة بالمسابقة فى بإيطاليا.

وكرم وكيل الوزارة الطلبة والطالبات الفائزين ومنسقى المدارس وتم منح المتفوقين منهم شهادات مشاركة وتميز، كما تم منح الاوائل من الطلاب ميداليات المسابقة مقدمة من شركة ديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية.