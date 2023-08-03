البطولة العربية.. بانيجا يقود تشكيل الشباب لمواجهة الاتحاد المنستيري

أعلن الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، التشكيل الأساسي الذي يواجه به الاتحاد المنستيري التونسي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني إيفر بانيجا تشكيل الشباب أمام الفريق التونسي، كما يتواجد كويلار في التشكيل الأساسي.

تشكيل الشباب

حراسة المرمى: كيم سبونج جو

خط الدفاع: فواز الصقور – سعيد الربيعي – حسان تمبكتي – حسين الصبياني

خط الوسط: كويلار – ماجد كنبه – إيفر بانيجا

خط الهجوم: هاتان باهبري – أحمد عبده – عبدإلاله الشمري.

ويحتل الشباب السعودي، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمجموعات البطولة العربية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع النصر السعودي المتصدر، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ3 نقاط، فيما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بلا نقاط.