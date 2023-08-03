البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 1% على الايداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

كان البنك المركزى المصرى في اجتماع يونيو الماضى أبقى سعر الفائدة عند 18.25%، بعد أن رفعها في مارس 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجارى 2023، فضلا عن 800 نقطة أساس العام الماضى.

يشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50%؛ أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.