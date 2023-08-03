كأس مصر.. الشحات وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة المصري في ربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

وتأهل الأهلي إلي ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد بينما صعد المصري على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.