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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. الشحات وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام المصري

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة المصري في ربع نهائي كأس مصر. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.
وتأهل الأهلي إلي ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد بينما صعد المصري على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.
خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.

مباراة الاهلي والمصري حسين الشحات محمود كهربا