محمد إمام يستمتع بإجازته في الساحل الشمالي بصحبة الهضبة عمرو دياب

يستمتع الفنان محمد إمام بإجازته في الساحل الشمالي بعد انتهاء تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي استمر تصويره عدة شهور، ليبدأ بعدها إمام في تصوير فيلمه الجديد "الأستاذ" مع المخرج شريف عرفة بعد الانتهاء من التحضيرات، والإجازة القصيرة التي منحها إمام لنفسه.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة جديدة له من الساحل الشمالي تجمعه بالهضبة عمرو دياب، معلقا عليها بقلب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

يجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعد ما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.