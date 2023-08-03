بلينكين يحذر روسيا من التوقف عن استخدام "الغذاء كسلاح حرب" في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه مع انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس، يخطط مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى لدفع روسيا إلى التوقف عن استخدام الغذاء "كسلاح".

وقال بلينكين لجورج ستيفانوبولوس في برنامج "صباح الخيرأمريكا": أعتقد أن روسيا تسمع إشارة طلب من دول في جميع أنحاء العالم بأنها بحاجة إلى التوقف عن استخدام الطعام كسلاح حرب في أوكرانيا".

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها ستنهي مشاركتها في صفقة تسمح للسفن التي تحمل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية بالخروج عبر البحر الأسود، لطالما كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب والقمح والذرة في العالم.

وقال "بلينكين" إن أكثر من نصف الحبوب التي غادرت أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي ذهبت إلى البلدان النامية، بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية.

وقال مسؤولو إدارة بايدن في وقت سابق إن الخروج من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم ندرة الغذاء وإلحاق الضرر بملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الشهر الماضي: "إن قرار روسيا باستئناف حصارها الفعلي للموانئ الأوكرانية ومنع وصول هذه الحبوب إلى الأسواق سيضر بالناس في جميع أنحاء العالم". وستتحمل روسيا المسؤولية الكاملة والوحيدة عن عواقب هذا العمل العدواني العسكري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، إن المسؤولين الأمريكيين "يأملون" أن تتواصل روسيا مع القادة الدوليين بشأن شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وأكد: "لدينا 91 دولة حتى الآن وقعت على عدم استخدام الغذاء كسلاح حرب".