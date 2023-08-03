من المدرجات.. أوباما وعبدالشافي يساندان الزمالك أمام النصر السعودي

حرص يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك الحالي، ومحمد عبد الشافي المعتزل مؤخرا على التواجد باستاد مدينة الملك فهد لمؤازرة الفريق الأبيض في لقاء النصر السعودي المقرر له في السادسة مساء اليوم في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويضم تشكيل الزمالك للقاء النصر كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع:

حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.