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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

محافظة القدس: 151 حالة اعتقال و 6542 مستوطنا يقتحمون الأقصى خلال يوليو

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قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 مواطنا بالرصاص، وهدمت وجرفت 36 منشأة وأرض خلال شهر  يوليو الماضي.

وأكدت المحافظة في تقريرها الشهري، الصادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام فيها، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في أحياء وبلدات المحافظة، اقتحام 6542 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك.

رصدت محافظة القدس نحو 17 إصابة نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، كذلك الضرب المبرح، إضافة لمئات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

أكدت المحافظة أنها رصدت 151 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس خلال شهر تموز، من بينها 14 طفلا، و4 سيدات.

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