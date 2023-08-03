محمد ممدوح ينشر كلمات تثير الجدل.. وفريق "وش في وش" يتفاعلون

أثار الفنان محمد ممدوح جدل كبير، بين متابعيه، وفريق عمل فيلمه الجديد “وش في وش”، الذي من المقرر طرحه بدور العرض منتصف الشهر الجاري، وذلك خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “تايسون” قائلا: بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم".

وقامت بالرد عليه الفنانة أمينة خليل قائلة: لما حد يكتب بوست زي كده يبقى بيدخل الناس في مشكلة".

كما علقت الفنانة أنوشكا والفنانة سلوى محمد علي والفنان محمود الليثي ودنيا سامي، مما يجعل أن الأمر من المرجح ان يكون ضمن الخطة الدعائية للعمل.

تدور احداث الفليم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

"وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.

