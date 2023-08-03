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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تتحرك لملعب الملك فهد لخوض لقاء النصر السعودي

الزمالك
الزمالك
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تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل من فندق الإقامة متجهة إلى ستاد مدينة الملك فهد بالمدينة الرياضية ، استعدادا لخوض مباراة النصر السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. 

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كل من :

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

 خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

الزمالك ستاد مدينة الملك فهد النصر السعودي البطولة العربية