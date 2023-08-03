اشتية يبحث مع ممثل البنك الدولي سير المشاريع في فلسطين

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله اليوم الخميس، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين، ستيفان إمبلاد، التعاون المشترك بين الحكومة والبنك الدولي.

كما بحث اشتية مع إمبلاد، لدى استقباله له، سير المشاريع التي ينفذها البنك الدولي التي يشرف عليها في فلسطين، وتتركز في قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والبلديات والتدريب والتعليم المهني والتقني، بما يقود إلى تعزيز الفرص الوظيفية والمساهمة في التنمية الشاملة لفلسطين.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فلسطين.