ads
الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتية يبحث مع ممثل البنك الدولي سير المشاريع في فلسطين

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله اليوم الخميس، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين، ستيفان إمبلاد، التعاون المشترك بين الحكومة والبنك الدولي.

كما بحث اشتية مع إمبلاد، لدى استقباله له، سير المشاريع التي ينفذها البنك الدولي التي يشرف عليها في فلسطين، وتتركز في قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والبلديات والتدريب والتعليم المهني والتقني، بما يقود إلى تعزيز الفرص الوظيفية والمساهمة في التنمية الشاملة لفلسطين.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فلسطين.

التعاون المشترك البنك الدولي الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني ممثل البنك الدولي