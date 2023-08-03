محافظ سوهاج يتابع تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع جميع الجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدا لبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي بسوهاج، واللواء عبد العزيز سليم مساعد مدير أمن سوهاج لشئون الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز "طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والمنشاة، وجرجا، والبلينا"، وممثلي البريد والاتصالات والشهر العقاري، والطب البيطري، والتموين، والتضامن الاجتماعي".

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية للانتهاء من تشغيل المجمعات الحكومية في أسرع وقت، وبدء تقديم خدماتها للمواطنين، والبالغ عددها 30 مجمع حكومي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بنطاق المحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، والشهر العقاري، والسجل المدن، بكامل قوتهم فورا للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، ونقل الأجهزة من مقراتها لمقر المجمعات والعمل بها لحين توريد الأجهزة الجديدة من وزارة الاتصالات، موجها بتوفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة للمراكز التكنولوجية بالمجمعات الحكومية، وربط هذه المراكز بالمراكز التكنولوجية على مستوى المركز بشكل عاجل.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين مديرية الأمن وفروع الشهر العقاري؛ لتوفير أجهزة الكمبيوتر والموارد البشرية لتشغيل خدمات السجل المدني والشهر العقاري في المجمعات.

وكلف " الفقي " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بأعداد تقرير مدعم بالصور يظهر التشغيل الكامل أو الجزئي لكافة مجمعات الخدمات بنطاق المحافظة.