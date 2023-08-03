كندا تطبع تحذيرات صحية على "السجائر" لمحاربة التدخين

تتقدم كندا بخطوة غير مسبوقة على مستوى العالم في مجال مكافحة التدخين، حيث قررت طباعة التحذيرات الصحية مباشرة على السجائر الفردية، بهدف تحذير الشباب من بدء التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع.

وستتم إضافة تحذيرات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مثل "السجائر تسبب السرطان" و"السم في كل نفخة"، إلى جانب التحذيرات الأخرى التي تشمل إيذاء الأطفال وتدمير الأعضاء والتسبب في الضعف الجنسي وسرطان الدم، وستكون هذه التحذيرات بجوار مرشح "فلتر" السيجارة. وفقاً لشبكة "سي بي سي" الكندية.

من المقرر أن تقوم السلطات الكندية بطباعة مجموعة جديدة من التحذيرات الصحية على السجائر الفردية في عام 2026، وستتضمن 6 جمل تحذيرية جديدة.

ومن المتوقع أن تُطبَّق اللوائح الجديدة اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم.

ستبدأ العلامات الجديدة المتعلقة بالتحذيرات الصحية من التدخين في الظهور للمواطنين الكنديين اعتبارًا من العام المقبل، أي 2024.

ومن المتوقع أن يلتزم المصنعون في كندا بتضمين هذه التحذيرات على جميع السجائر ذات الحجم الكبير المباعة بحلول يوليو 2024، وستشمل التحذيرات جميع السجائر ذات الحجم العادي، والسيجار الصغير مع الورق والأنابيب بحلول أبريل 2025.