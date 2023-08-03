في ذكرى ميلاده المئوية.. البابا شنودة يكشف موقف المسيحيين من أكل لحوم الخنازير

ترصد البوابة نيوز خلال هذه السطور أشهر اللقاءات الإعلامية لقداسة البابا شنودة الثالث في الذكرى المئوية لميلاد قداسته، مع عدد من أشهر الإعلاميين، والصحفيين.

كما سنلقي الضوء على مقالاته الصحفية بالجرائد الحكومية، ونكشف عن القصائد، والأشعار الروحية التي قام بتنظيمها، مع بعض من أهم كتبه التي قام بتأليفها، وبين كل هذا مواقف، وحكايات، وطرائف كان قداسته بطلها، وصاحب قصتها.

وأوضح البابا شنودة الثالث موقف المسيحيين من الخنازير خلال لقاءه مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج “البيت بيتك”، ودار في هذا اللقاء حوار عن الخنازير، وقرار الحكومة بذبحها عقب انتشار ڤيروس انفلونزا الخنازير وقتها، حيث سأله الإعلامي بكل صراحة هل الخنازير محرمة في المسيحية، ليجيب البابا قائلا: "كانت محرمة في العهد القديم، وفي العهد الجديد لم يتم تحريمها ولا تحليلها، لكننا كأقباط لا نحبذ أكلها لما لها من مخاطر صحية، يمكن أن تصيب الإنسان بالدودة الشرطية، وأمراض أخرى، ولسنا معتادين عليها هنا في مصر".

كما سأله محمود سعد عن رأيه في علاقة الدين بالسياسة، وأوضح قداسته قائلا: "نحن كرجال دين نرفض التدخل في السياسة، ولا نعمل أو نتحرك بالسياسة، وليس لدينا وقت لها.

وتابع: لكن نحن علينا واجبات في السياسة، مثل الذهاب إلي الانتخابات، كما نشارك في جميع النواحي الوطنية التي يظن البعض أنها سياسة.