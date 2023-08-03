فى ذكراه.. البابا شنودة يعلن عن ميوله الكُروية لسمير صبري

ترصد “البوابة نيوز” خلال هذه السطور أشهر اللقاءات الإعلامية لقداسة البابا شنودة الثالث في الذكرى المئوية لميلاد قداسته، مع عدد من أشهر الإعلاميين، والصحفيين، كما سنلقي الضوء على مقالاته الصحفية بالجرائد الحكومية، ونكشف عن القصائد، والأشعار الروحية التي قام بتنظيمها، مع بعض من أهم كتبه التي قام بتأليفها، وبين كل هذا مواقف، وحكايات، وطرائف كان قداسته بطلها، وصاحب قصتها.

أعلن البابا شنودة عن ميوله الكُروية خلال لقاء كان مع الإعلامي والفنان الشامل سمير صبري، ودار هذا اللقاء عن الموهبة الشعرية لقداسة البابا، سائلا قداسته: "العامية أيضا يحبها البابا، أم عشقك للغة الفصيحة فقط لا يجعلك تتذوق الأشعار العامية؟." فقال قداسته: "الشعر العامي كنت أعرفه جيدا، وكنت أنظم فيه بالعامية، مثل ما يسمى بالزجل، وما يسمى بالشعر الفكاهي، وحتى ما يسمى بالموال." وفي هذا ذكر قداسته موقف مع شخص كان دائما له طلبات ملحة ثقيلة على قداسته لدرجة كان يتدخل البعض لإخراجه من محضر البابا فكتب في هذا الرجل شعرا عاميا قال فيه :"جاني فلان وقال أني أنا وحشته، وقعد يطلب طلبات وجت الناس وحاشته، وأخرجوه من أجل ثقالته ووحاشته، فمشي وأخد عزاله، وحاجته." ليدخل بعدها الإعلامي سمير صبري في موجة من الضحك، قال عقبها البابا: "هذا ما يعرف بالكلمة التي لها أكثر من معنى، وكل معنى يجلس بجوار الأخر يداعبه مداعبة شعرية." وأيضا سأله سمير صبري عن توجهاته ال ُكروية، قائلا: "ألا يحب قداستك الأهلي أو الزمالك؟ فأجاب البابا: "أه طبعا، أعجبت بأن الزمالك بقى بطل أفريقيا، وأهنيء لاعبيه بأنهم رفعوا اسم مصر، والأهلي أيضا صاحب بطولات سابقة، الإسماعيلي أيضا، كما ظهرت فرق جديدة مثل إنبي، واتابعه حيث صعد سريعا، وأثبت وجوده." .

وأكد قداسته أنه في الكهنوت لا يوجد أي اهتمامات كروية تشغلهم عن الحياة الروحية.