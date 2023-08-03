لأول مرة.. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمكتبات العامة

وظفت مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء لأول مرة تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف التثقيفية بالمكتبة من خلال إنتاج أكثر من ٢٠ مادة إعلامية.

وقد تم استخدام تقنيات الافاتار والرسوم المتحركة والمزاج بين الموشن جرافيك والإنتاج الإعلامى البشري، وكذلك إجراء حوارات افتراضية باستخدام تلك التقنيات، لتوعية الأعضاء بالإرشادات والتعليمات وعرض أبرز الخدمات المقدمة بأسلوب شيق، بالإضافة إلى تناول أبرز الشخصيات الأدبية وتقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي لاقت تفاعل كبير وإشادة من جمهور المكتبة وذلك لحداثة التقنيات المستخدمة.

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