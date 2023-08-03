زي النهاردة.. رحلة البحار "كولومبوس" لاكتشاف العالم الجديد

تمر علينا اليوم الخميس الموافق يوم3 شهر أغسطس ذكري رحلة البحار كولومبوس الأولى لاكتشاف العالم الجديد وتعد الأحداث المهمة فى تاريخ العالم.

واكتشف كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارا العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم فى الأمريكتين.

وبدأت الرحلة الأولى للبحار الإيطالي المعروف كريستوفر كولومبوس في 3 شهر أغسطس عام 1492 وانتهت في 15 مارس من عام 1493،

وأدت هذه الرحلة إلى اكتشاف قارة أمريكا الشمالية وكانت أهم رحلة لكريستوفر كولومبوس وأكثرها نجاحا من وجهة نظر الإسبان، وكانت هذه الرحلة من أهم رحلات عصر الاستكشاف على الإطلاق،

وتضمنت الرحلة طاقم من ثلاث سفن وأهدافها هي:

الشهرة والثراء.

إيجاد طريقة جديدة للوصول للهند دون والمرور ببلاد المسلمين.

وتوسيع الاستعمار الإسباني.

وإثبات نظرية أن الأرض كروية الشكل.

منافسة الدول الأوروبية العظمى الآخرى مثل الإمبراطورية البرتغالية والإمبراطورية البريطانية.

البحث عن التوابل والذهب.

توسيع انتشار اللغات الأوروبية.

الرحلة



بدأت سفينة سانتا ماريا الإبحار في تمام الساعة السادسة صباحا في 3 أغسطس من عام 1492 وكان على متنها كولومبوس، بينما بدأت السفينتان المتبقيتان الإبحار في 6 سبتمبر من نفس العام وفي نفس المسار بالضبط ،

ابحرت السفن الثلاثة دون مشاهدة أي يابسة لمدة شهر كامل وبعدها بأيام قليلة شعر كولومبوس بالدهشة بسبب ملاحظة أن البوصلات تشير دائما إلى القطب المغناطيسي لاكنه تمكن من التغلب على هذه العقبة بعد بضعة أيام عن طريق إجتياز الأمواج الطويلة في المحيط الأطلسي.

وعقب أيام شعر الطاقم بالخوف بسبب هبوب الرياح من إتجاه الغرب بشكل متواصل ما كان يشكل خطرا على الرحلة وجعل العودة أمر شبه مستحيل بالنسبة لهم،

وفي 7 أكتوبر من نفس العام وعلى سفينة نينا كان هناك إنذار كاذب حيث رأى أحد البحار أن هناك يابسة من بعيد لكن بعد قليل أدرك الطاقم بأنها في الواقع ليست يابسة بل كان البحار يتخيل ذلك.

وفي 10 أكتوبر مل البحارة من الرحلة الطويلة وأرادوا العودة لإسبانيا لكن قادتهم طمئنوهم وقالوا لهم بأن اليابسة قريبة وباتوا قريبين جدًا منها، وفي ليلة 11 أكتوبر الخميس في ذلك الوقت وبالفعل، ظهرت علامات إيجابية من سفينة بينتا على أنه يوجد يابسة كبيرة من مسافة قريبة ما جعل الطاقم سعداء.

الاكتشاف،

وفي ليلة 11 أكتوبر، كتب كولومبوس في مذكراته أنه متأكد تماما وجود أرض قريبة من السفن، أخيرا .

وبينما في الساعة الثانية بعد منتصف الليل شاهدوا الأراضي ووصلوا لها لكنهم أرادوا البحث عن مكانًا مناسبًا للنزول ووجوده في الساعة الرابعة فجرا، وقرر كولومبوس الهبوط في اليوم التالي.

هبوط البحارة في العالم الجديد

وفي ظهيرة 12 أكتوبر من نفس العام، نزل كولومبوس ومعه بحاران الساحل وتمشوا به ومن ثم نزل البحارة والتقوا السكان الأصليين والذي تم تسميتهم الهنود الحمر وتبادل الطرفين الهدايا والأشياء وأخذ الاستفسارات عن ما إذا كانت هذه الأرض هي الهند أم أنها أرضً آخرى ومن هم البحارة ومن أين جاءوا وكان كل ذلك في جزيرة سان سلفادور.

تبادل الهدايا بين المستكشفين والهنود الحمر وأكمل البحارة الرحلة.

وفي مساء 27 أكتوبر من نفس العام، وصل كولومبوس إلى كوبا، وفي 5 ديسمبر من نفس العام، وصل كولومبوس إلى هايتي وأطلق عليها اسم هسبانيولا، وعادت السفن الثلاثة في فجر 16 يناير من عام 1493 وبهذا أنتهت رحلة اكتشاف أمريكا الشمالية.