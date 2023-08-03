محافظ مطروح يبحث مقترحات تطوير عدد من المرافق بالسلوم

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم لمزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق لمدخل بوابة مصر الغربية بما يواكب جهود الدولة في إقامة عدد من المشروعات القومية ومنها تطوير ميناء منفذ السلوم البرى.



جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

واستعرض المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان مقترح إقامة موقف سيارات حضارى بالكيلو ٤ بمدخل المدينة على مساحة ١٠ آلاف متر مربع يسع ٧٠ سيارة ميكروباص لمطروح والإسكندرية و٢٤ أتوبيسا، بالإضافة إلى سيارات الركاب داخل المدينة وإلى منفذ السلوم البرى، كما إنه مخطط أن يلحق بموقف السيارات بعدد ٨ محلات وكافتيريا و٢ مبنى دورة مياه، مع تنظيم وتيسير حركة المرور للدخول والخروج من الموقف بسهولة ويسر.

كما تم عرض ومناقشة مقترح إقامة سوق حضارى جديد بالمدينة للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على الشكل الحضارى بالمدينة وذلك على مساحة ٣١٢٥ متر مربع بعدد ٤٤ محلا و١٩ باكية ويضم كافتيريا ودورات مياه ومبنى إداري.

محافظ مطروح يبحث مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم

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