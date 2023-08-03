إذاعة حفل تامر حسني اليوم على "dmc".. ومدحت صالح على الحياة بالعلمين الجديدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها.

ومن المقرر أن تذيع قناتي "الحياة" و"سي بي سي" في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على الهواء مباشرة، الحفل الساهر الكبير للنجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم، وفي نفس التوقيت سيتم إذاعة الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

كما سيذاع في العاشرة من مساء غدا الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون"، وهي الحفلات التي استمتع بها جمهور مهرجان العلمين في الأيام الأخيرة.

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلا عن أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.