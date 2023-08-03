كوريا الجنوبية واليابان تعقدان مشاورات بشأن السياسات تجاه الشرق الأوسط

الخميس 03/أغسطس/2023 - 03:43 م

عقدت السلطات الدبلوماسية الكورية الجنوبية واليابانية،مشاورات على مستوى المدير العام بشأن سياسات الشرق الأوسط أكدت خلالها على الحاجة إلى استمرار تبادل المعلومات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ أن المديرة العامة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "كيم أون-جونغ" عقدت المشاورة العاشرة بشأن سياسات الشرق الأوسط على مستوى المدير العام مع نظيرها الياباني "كانسوكي ناغاوكا" في مبنى وزارة الخارجية بسول.

وتبادل الجانبان التقييمات للوضع الأخير في الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر حول سياسات البلدين تجاه الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة أن كوريا الجنوبية واليابان، اللتين لديهما مواقف مماثلة بشأن الشرق الأوسط، وافقتا على الحاجة إلى مواصلة تبادل المعلومات، فضلا عن عمل الجانبين على تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية، فيما يتعلق بالوضع المتغير بسرعة في الشرق الأوسط.