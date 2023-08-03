برلماني: القمة المصرية اليونانية تستهدف إقامة مشروعات تنموية تحد من التغيرات المناخية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية اليونانية، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “كيرياكوس ميتسوتاكيس” رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن القمة تستهدف التوسع في إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، علاوة على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار علاوة على البعد الفني والإنساني، خاصة وأن اليونان ساهمت في إرسال 3000 تأشيرة إلى العمالة المصرية للعمل على وقف الهجرة غير الشرعية ودعم مصر في هذا المجال.

وأشار النائب عمرو عكاشة ، إلى دعم مشروعات اكتشافات غاز شرق المتوسط وتصدير الغاز المسيل إلى اليونان خاصة وأن مصر تمتلك أكبر مصنع لتسييل الغاز، علاوة على تعزيز أطر التعاون المشترك لاستغلال كافة مجالات الطاقة المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرقعة الزراعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على التوسع في المشروعات التي تحد من التغيرات المناخية.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى دور اليونان في الاتحاد الأوروبي الذي سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، علاوة على آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.