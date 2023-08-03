محافظ مطروح يعتمد شروط التقدم للحصول على المنح الدراسية.. تعرف عليها

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالتنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات الخاصة والأكاديميات العلمية.

حيث تم وضع الشروط والضوابط الخاصة بالمنح الدراسية على النحـو التالي:

• أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح وحاصل على الشهادة الثانوية من مطروح للعام الدراسى الحالي، وبالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من مطروح.

• أن يكون الطالب من أبوين مصريين، وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح.

• الحصول على نسبة 80 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم، و70 % لطلبة علمى رياضيات وأدبى. • أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعى، هنــدســة) أو يكون مجموعة الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات، إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات.

• المعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع و يتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجيا، وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة للكلية، علماً بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

• حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة فى هذا الشأن، وليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حال ورود منح مجانية.

• الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة و حال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم .

• حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح و أبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم إعتذار عنها، وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم (01018999149).

• يتم الإعلان عن المنح التى ترد إلى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة .

• التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رسوم.

• يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها و تقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم، وتقديم بيان نجاح معتمد من المدرسة أو من الإدارة التعليمية للشهادة الابتدائية والاعدادية مع صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعد لذلك.

• يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من اليوم التالى لظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ولمدة أسبوع، و يمكن النظر فى فتح باب التقدم مدة أخرى حال الاحتياج لذلك.

• يتم تقديم التظلمات بطلب رسمى برسم اللواء سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.