البطولة العربية.. تشكيل هجومي للكويت أمام شباب بلوزداد

أعلن بوريس بونياك المدير الفنى لفريق الكويت الكويتي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شباب بلوزداد، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد ضمك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة البطولة العربية.

وجاء تشكيل فريق الكويت الكويتى كالتالى:

حراسة المرمى: ضاري العتيبي.

خط الدفاع: مشاري غنام- محمد فريح- فهد حمود- يوسفي الخبيزي.

خط الوسط: رضا هاني- أحمد الظفيري- محمد دحام.

خط الهجوم: عمرو عبد الفتاح- إبراهيم كميل- فواز المبيلش.

وتعتبر تلك المباراة تحصيل حاصل بعد حسم خروجهما من البطولة، لحساب الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

ويحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث والكويت الكويتي المركز الرابع، وكلاهما بدون أي نقاط.