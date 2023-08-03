إدارة شرم الشيخ تكتسح قائمة أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية بـ7 طلاب

اكتسحت إدارة شرم الشيخ التعليمية، قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 الشعبة الأدبية بـ7 طلاب، تلاها إدارة رأس سدر التعليمية بطالبتين، وأخيرا إدارة طور سيناء طالبة واحدة.

وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية كالتالي:

جينا خالد مصطفى محمد سعيد بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 372 درجة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

منة الله زناته زغابة محمد بمدرسة السادات الثانوية بنات بمجموع 37 درجة إدارة رأس سدر التعليمية.

حبيبة محمد حمدي محمد وافي بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 368.5

الشيماء ممدوح صقر محمد بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمجموع 364.5 درجة إدارة طور سيناء التعليمية.

يوسف إبراهيم عطية علي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 363.5

عبد الرحمن أحمد محمد صافي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات 361.5

كيرلس باهر شوقي جرجس بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 361.5

أحمد عادل أحمد عبد الجواد مطر بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 359.5

شروق محمد عبد الهادي السيد نجايه بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 359.5

علياء وائل محمد إبراهيم مصطفى بمدرسة السادات الثانوية بنات بمجموع 359 درجة.

من جانبه، هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 على مستوى المحافظة .

ونقل تهنئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا، مؤكدًا حرص المحافظ بتكريم الأوائل تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم.