انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة قائدها أعلي الصحراوي الشرقي في أطفيح

أصيب سائق سيارة ميكروباص في إنقلاب مركبته بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلي الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بدون ركاب اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة قائدها جري نقله إلي مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.