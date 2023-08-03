وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 235 طالبا من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية.. صور

كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 235 طالبا وطالبة من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية، منهم الحاصلينَ على ميداليات برونزية في الرياضيات و شهادات الأولمبياد الدولية للغة الانجليزية Hippo، والتي تجريها شركة إديوميتر مصر بالتعاون مع وزارة التربية من كافة المراحل التعليمية، بمدارس المحافظة.



جاء ذلك بحضور المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بشركة إديوميتر مصر، والمهندسة نهال حسن الدخيل، مديرة التسويق بالشركة، ومحمد مسعد، مسؤول التكريمات، وحلمى عبد الغفار، موجه عام الرياضيات، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الانجليزية، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وهاني حمدانن مدير غرفة العمليات، ولفيف من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم باستلام الشهادات والميداليات.

وأكد وكيل الوزارة، في كلمته بالدور الذي تلعبه تلك المسابقات، حيث تهدف إلى خلق إثراء معرفي لدى الطلبة وتعريفهم على ثقافة وعلوم الشعوب الأخرى ،ومن ثم خلق تنافس معرفي بينهم للاستفادة في رفع جودة التعليم في مصر، موصياً الحضور من أولياء الأمور والمنسقين بزيادة وعي طلابنا بأهمية تلك المسابقات وزيادة عدد المشاركين للوصول لأبعد مدى ممكن من الاستفادة بتلك المسابقة المثمرة.



وقدم المهندس حسن مشعل الشكر والتقدير للقائمين على الحفل والتنظيم الذي خرج من خلاله اللقاء في شكل لائق ووعد بإدخال مسابقة اللغة العربية تشجيعا لنشر ثقافتها والبحث في لغة القرآن الكريم، كما تم تكريم 24 منسقا لكافة المدارس والمراكز المشاركة في المسابقات.

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