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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين": سيتم الاتفاق على موعد اجتماع بين بوتين وأردوغان عبر القنوات الدبلوماسية

الكرملين
الكرملين
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه سيتم الاتفاق على موعد عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر القنوات الدبلوماسية. 
وأشار بيسكوف- في تصريح،، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الخميس/ - إلى أن موعد ومكان الاجتماع بين بوتين وأردوغان قيد الدراسة الآن، وسيتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.
وأضاف أن الرئيسين قد أكدا نيتهما في عقد اجتماع قريبًا، ولكن سيتم الاتفاق على المكان والموعد قريبا.

أردوغان بوتين الكرملين