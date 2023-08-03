مباحثات أممية ـ إيرانية لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة

الخميس 03/أغسطس/2023 - 02:50 م

بحث مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جنين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، مع السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل تعزيز التعاون الأمني في المنطقة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، أن المباحثات تناولت آخر التطورات السياسية في المنطقة، وسبل تعزيز الإجراءات الأمنية للحد من انتشار وتسلل المجموعات الإرهابية عبر الحدود.

ودعت المسؤولة الأممية، خلال المباحثات التي أجرتها في العاصمة بغداد، إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين العراق وإيران لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد الدبلوماسي الإيراني على أهمية بذل الأمم المتحدة المزيد من الإجراءات والخطوات اللازمة لنزع أسلحة المجموعات الإرهابية.

وتأتي هذه المباحثات في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية في العراق مع مخاوف من تكرار خروقات وهجمات داعش على النقاط الأمنية والمناطق العراقية.