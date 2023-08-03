صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الخميس

ارتفعت البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 1.7 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.184 تريليون جنيه.

وهبط منفردا المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 17,451.44 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 3,525.56 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 5,196.85 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.07% ليغلق عند 21,129.86 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 7,305.92 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 2,921.18 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 28 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 29.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 716.6 سهم من خلال 55.9 ألف صفقة منفذة.