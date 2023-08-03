سيارة مسرعة تنهي حياة شخص دهسا بالطريق الصحراوي في الجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي إتجاه إسكندرية بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي إتجاه إسكندرية بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.