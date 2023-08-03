الخليفى يرفع الراية البيضاء أمام مبابى وريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن إدارة نادى باريس سان جيرمان الفرنسى متمثلة فى القطرى ناصر الخليفى، رفعت راية الإستسلام أمام ريال مدريد بشأن كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الخليفي لم يعد غاضبا، بل يتقبل حاليا فكرة بيع مبابي للنادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأكدت أن رئيس النادي الباريسي طلب في يونيو الماضي 300 مليون يورو مقابل إتمام هذه الصفقة، لكن سيقبل حاليا بـ230 مليون يورو موزعة بين النادي وبين مبابي.

وأشارت إلى أن ميزانية ريال مدريد للتعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية، تبقى أمرا خاصا بين النجم الفرنسي وإدارة الملكي.

وذكرت أيضا أن الخليفي اقتنع بأنه لم يعد من المعقول أن يستمر مبابي مع الفريق، في ظل الاتفاق على 4 صفقات هجومية جديدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يتلق بعد أي شكوى من باريس سان جيرمان ضد مزاعم اتفاق سري بين مبابي وريال مدريد.

ومن المفترض أن ينتهى عقد مبابي صاحب الـ 24 عاما، مع بي إس جي، بنهاية الموسم الجديد في يونيو 2024، علما بأنه انضم في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.