"القومي لثقافة الطفل" يبدأ ورشة الفنون الاستعراضية بالحديقة الثقافية

يبدأ المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف كورس الفنون الاستعراضية بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، لتعليم وتدريب الفنون الاستعراضية مع الفنان عبد الرحمن أوسكار ، وذلك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023.

ويتضمن الكورس: تعليم الأطفال خلال الورشة مجموعة مهارات في مجالات استعراضية كالتمثيل المسرحي، ومختلف أنواع الفنون الاستعراضية الراقصة ، تقديم المتدربين عرضا ختاميا كنتاج للورشة ، على أن بكون الكورس يومين أسبوعيا الأثنين والثلاثاء من الساعة الخامسة مساء.

وكان المركز القومي لثقافة الطفل قد انتهى من كورس "أنا رسام" وكورس "الحرفي الصغير" بحديقة الفنون، وذلك استمرارًا لتقديم أنشطته الثقافية والفنية بمناسبة الإجازة الصيفية.