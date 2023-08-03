96 % نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن عدد المتقدمين، 10840 طالبا وطالبة بالمحافظة، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالبا وطالبة، نجح 9678 فيما تغيب 794 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34%

وأضاف المحافظ، فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، فوه، مطوبس، الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالبا وطالبة حضر منهم 16 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 15 طالبا وطالبة، ونجح 16 طالبا وطالبة.