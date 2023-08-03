الثالثة على الشعبة الأدبية بجنوب سيناء: أمنيتي أن ألتحق بكلية الألسن

سيطرت حالة من الفرحة العارمة على أوائل الثانوية العامة هذا العام وأسرهم الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح وتفوق أبنائهم.

وفي محافظة جنوب سيناء عمت الفرحة على منزل الطالبة حبيبة محمد حمدي محمد صاحبة المركز الثاني على مستوى إدارة شرم الشيخ التعليمية والمركز الثالث على مستوى المحافظة الشعبة الأدبية، مجموع 368.5 درجة، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة.

وشاركت "البوابة نيوز"، أوائل الشهادة الثانوية لهذا العام على مستوى محافظة جنوب سيناء، والتقت حبيبة محمد حمدي محمد صاحبة المركز الثاني على مستوى إدارة شرم الشيخ التعليمية والمركز الثالث على مستوى المحافظة الشعبة الأدبية، مجموع 368.5 درجة، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة، والتي أعربت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادتها وقالت: “هذا شرف لي ووسام على صدري أن أكون ضمن لوحة شرف أوائل المحافظة، فاللهم لك ألف حمد وشكر”.

وتابعت: “والله فرحت جدا بالنتيجة والمجموع وكنت متوقعة إن ربنا سيكرمني إن شاء الله لأني تعبت وعملت اللي عليه وراضية عن المجهود بتاعي الحمد لله”.

وأهدت حبيبة تفوقها إلى أسرتها، معللة بأنها كانت بجوارها داعمة ومساندة لها منذ أول يوم في الدراسة، إضافة إلى تشجيع أسرتها لها وحثها على الاجتهاد والتفوق، ومتمنية أن تلتحق بكلية الألسن.