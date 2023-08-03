صحة المنيا: خدمات طبية مجانية لـ1690 حالة بقرية تنده

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية تنده بمركز ملوى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1690 حالة ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ،

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 265 حالة جراحة، 408 أطفال، 219 باطنة، 99 نساء، 62 أسنان، 136 رمد، 142 أنف وأذن، 331 جلدية، 28 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 88 تحليلا مختلفا و عمل حالة موجات صوتية، 6 حالات أشعة سينية و 59 كشف مبكر للضغط والسكر، و 3 حالات خلع أسنان وتحويل 42 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 131 مترددا.