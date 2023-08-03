تعرف على عنوان الدور الـ36 لمؤتمر أدباء مصر

عرض الشاعر فتحي عبد السميع عضو لجنة الأبحاث بالامانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، ما توصلت إليه اللجنة برئاسة الناقد الدكتور سعيد الوكيل، للدورة المقبلة للمؤتمر التي تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور" تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، موضحا أن المؤتمر يتناول النصر عبر عدة محاور منها الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر في الأدب العربي المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل".

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر مع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني لبحث كافة التفاصيل والمقترحات الخاصة بالدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر ادباء مصر بحضور، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر، والشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، والأدباء أعضاء الأمانة.