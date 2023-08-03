البورصة: شطب قيد بنك أبو ظبي الأول "الفرع الأجنبي" من ممارسة نشاط أمناء الحفظ

قرر مجلس إدارة البورصة، شطب قيد بنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" من سجل العضوية بالبورصة المصرية المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك في ضوء قرار الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11 /05 /2023 .

وقالت البورصة في بيان لها اليوم إنه في بالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته المنعقدة في يوم 19 يوليو 2023، وما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية.

ونوهت البورصة، الي استمرار بنك أبو ظبي الأول- مصر (ش.م.م) في ممارسة نشاط "أمناء الحفظ" تحت اسمه الجديد بعد الإندماج وذلك من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة ش.م.م (سابقاً)، إعمالا للموافقات الصادرة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.



وأكدت البورصة المصرية أن منح رخصة "أمناء الحفظ" أو إلغاءها هو حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر دور البورصة المصرية على تنفيذ قرارات الهيئة في ذلك الشأن.

كما نوهت البورصة إلى أن الأحداث المرتبطة باكتتاب شركة بلتون المالية القابضة (والتي يتم حاليا معالجتها) لم يكن سببها نشاط "أمناء الحفظ" وإنما نشاط "تلقي الاكتتابات".