جامعة المنيا تطلق قوافل بيئية متكاملة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة بيئية متكاملة جديدة لقرية الجهاد بمركز العدوى بمحافظة المنيا، لتقديم خدمات الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

وأكد د. عصام فرحات، حرص الجامعة على انتظام إطلاق قوافلها الخدمية لخدمة أهالي قرى المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري التي يرعاها رئيس الجمهورية، وذلك ضمن خطتها للتوسع في القوافل التنموية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية بمشاركة نخبة من الكوادر الجامعية المتميزة في العديد من التخصصات، إلى جانب تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الجامعية لاستكمال علاجها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٣٤٥ مواطناً من أهالي القرية في تخصصات: الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - الرمد - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر، وتم صرف الأدوية مجاناً للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، كما قام فريق كلية التمريض بتنظيم عدة ندوات للتوعية الصحية عن أورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، وتوعية صحية عن التعامل مع إصابات الأطفال والأمراض المزمنة، موضحاً أن الجامعة تواصل تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

وتجدر الإشارة إلى أنه شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضى إلى العيادات الطبية بالقافلة.