روسيا تعلن إسقاط 6 مسيرات هاجمت منطقة كالوجا قرب موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 6 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة منطقة كالوجا الواقعة قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إن الهجمات المسيرة، التي استهدفت المنطقة الواقعة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة موسكو، لم توقع أية خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق إحباط هجمات بمسيرات أوكرانية حاولت توجيه ضربات إلى مواقع في العاصمة موسكو، واستهدفت بالتحديد مبنى سكني في المدينة سبق تعرضه لضربة بطائرة مسيرة.

واتهمت روسيا دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بدعم أوكرانيا بالسلاح والطائرات المسيرة لاستهداف البنى التحتية في روسيا، متوعدة في الوقت ذاته بـ"الرد القاسي" على تلك الهجمات التي تستهدف العمق الروسي.