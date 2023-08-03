رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارات بقيام 23 عضو هيئة تدريس بأعمال وكيل بقطاع التعليم والطلاب

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عدة قرارات بقيام 23 عضو هيئة تدريس بأعمال وكيل بقطاع التعليم والطلاب حتى 31 /7 /2024.

شملت القرارات قيام الدكتور تامر محمد سعيد حفناوي بأعمال وكيل كلية الطب البشرى، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتور فهد كمال الدين ثابت الشريف بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور وزير وزير عبد الوهاب بأعمال وكيل كلية الآداب، والدكتور عاطف فضل أمين بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة شهيرة فوزى المنشاوي بأعمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتور احمد فتحي إبراهيم بأعمال وكيل كلية الهندسة، والدكتور بكار رمضان عبد الحليم بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور صلاح معوض محمد بأعمال وكيل كلية العلوم، والدكتور ضياء الدين مصطفى عبده بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية.

وشملت القرارات أيضاً قيام الدكتور عيد أحمد أبو بكر بأعمال وكيل كلية التجارة، والدكتورة أمل عبد الغني قرني بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتور رمضان على حسن بأعمال وكيل كلية التربية، والدكتورة سهام محمد الموفي بأعمال وكيل كلية التمريض، والدكتور شعبان غانم صابر بأعمال وكيل كلية علوم الأرض، والدكتور عرفة مشرف سليمان بأعمال وكيل كلية الطب البيطري، والدكتورة أسماء محمد على بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد نور السيد بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة شيرين إبراهيم طه بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد الحكيم عبد العال بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، والدكتور هشام أحمد محمود بأعمال وكيل كلية الحقوق، والدكتور أحمد محمد هاشم بأعمال وكيل كلية الألسن.