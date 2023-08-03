متجاهلة انخفاضها عالميا.. استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 2155 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في مصر دون تغيرات تذكر في ظل انتظار الأسواق لقرار البنك المركزي المصري الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، وتجاهلت الأسعار المحلية الانخفاض الكبير في سعر الذهب المحلي في ظل انفصال التسعير بين السوقين حاليًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الخميس 2155 جنيه للجرام، وذلك بعد أن شهد ارتفاع محدود يوم أمس ليستمر التحرك في نطاق ضيق هو المسيطر على حركة السوق، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيه، وفق جولد بيليون.

استمر سوق الذهب المحلي في التحرك في نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم حيث تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وقراره بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة في الأسواق أن البنك سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة.

الفائدة الحالية في البنك المركزي المصري عند 18.75% والتي تمثل سعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك بعد قيام البنك برفع الفائدة بقدار 800 نقطة أساس في عام 2022 وبمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

ورفع الفائدة في الوقت الحالي يزيد من ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي ينعكس على أسعار السلع للمستهلكين ليعود التضخم إلى الارتفاع، كما أن رفع الفائدة يزيد من الضغط على ميزانية الدولة خاصة أن الاستثمار في أدوات الدين لم تعد أولوية بالنسبة للحكومة.

ومن جهة أخرى، نجد أن التضخم في مصر والذي وصل إلى مستوى قياسي عند 41% يرجع معظمه إلى تراجع القيمة الشرائية للعملة بسبب خفض قيمتها مقابل الدولار وصعوبة الحصول على العملة الصعبة للوفاء باحتياجات البلاد مما تسبب في نقص مخزون السلع وارتفاع الأسعار.

إذن لا يوجد داع أمام المركزي المصري لرفع الفائدة لأن رفع الفائدة لن يعالج أزمة التضخم الحالية الذي لا يعتمد على ارتفاع السيولة النقدية في الأسواق، وتكون توقعات تثبيت الفائدة هي الأكثر واقعية للوضع الحالي للاقتصاد المصري.

تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري اليوم سيعمل على استمرار استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، خاصة مع عدم حدوث تأثير على سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي.

ومن جهة أخرى، قام البنك التجاري الدولي CIB بطرح وديعة دولارية جديدة لمدة سنة بعائد 6% يصرف شهرياً، وحدد الحد الأدنى للوديعة عند 10 آلاف دولار، وذلك بعد أيام قليلة من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر لأجل 3 سنوات وبعائد 7% كل 3 شهر بالدولار وعائد 9% تراكمي يصرف مقدما بالجنيه المصري.

هذا وتترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادات الدولارية ومدى إقبال الأفراد عليها والذي سيوضح حجم الثقة لدى الأفراد في الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري وسط مؤشرات مبدئية تشير إلى ارتفاع أعداد المتقدمين لهذه الشهادات بأكثر من المتوقع، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ تصريح الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سيطرت عمليات البيع على الذهب منذ بداية الأسبوع بسبب قوة الدولار، ودفعته إلى التوغل في منطقة الدعم الرئيسية وكسر المستوى 1940 دولار للأونصة، قبل أن يوقف الحد السفلي لمنطقة الدعم عند 1930 دولار للأونصة هذا الهبوط.

الآن يتداول الذهب عند مستويات حرجة كونه استطاع كسر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم والتداول أسفله اليوم بعد أن أغلق تحته يوم أمس، بالإضافة إلى كسر مستوى التصحيح 50% للموجة الصاعدة الرئيسية بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد للموجة الصاعدة التي بدأت نهاية شهر أكتوبر 2022.

الآن لم يتبقى دعم للذهب إلى المستوى 1930 دولار للأونصة، والذي في حالة كسره يفتح الباب إلى منطقة الدعم الرئيسية الأخرى عند 1910 – 1900 دولار للأونصة.

هذا وقد يتوقف كسر مستوى الدعم المذكور على بيانات تقرير الوظائف غداً إذا جاءت في عكس مصلحة الذهب، ولكن إذا قدمت دعم للذهب فقد يعاود الارتفاع لإعادة اختبار المستوى 1940 دولار للأونصة ومن بعده الارتفاع إلى المستوى 1950 دولار للأونصة وفي حالة كسره يفتح الباب لمنطقة المقاومة الرئيسية 1975 – 1980 دولار للأونصة مستغلاً تشبع المؤشرات الفنية بالبيع على المستويات اللحظية.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.