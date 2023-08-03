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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جامعة الأزهر تطلق تنموية قافلة لإجراء كشوفات طبية بمدينة «أهالينا»

القافلة
القافلة
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بدأت القافلة التنموية التي تنظمها جامعة الأزهر اليوم الخميس، لمدينة أهالينا بالقاهرة فعالياتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة، وسط ترحيب من أهالي المدينة بالخدمات التي تقدمها القافلة الشاملة.

كان رئيس الجامعة د. سلامة داوود وجّه صباح اليوم بانطلاق القافلة التي يشرف عليها د. محمود صديق – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على القوافل الطبية، حيث بدأت برنامجها بالكشوفات الطبية في تخصصات متنوعة شملت: الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي.

جامعة الأزهر وزارة التضامن الاجتماعي مدينة أهالينا بالقاهرة