رئيس الوزراء يتابع مخططات المنطقة الاستثمارية بـ"أبو رواش"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس؛ لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ"أبو رواش" بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وشارك في الاجتماع، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، موضحًا أن هناك الكثير من الطلبات بشأن استكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، مشروع تعديل المخطط للمنطقة الاستثمارية، وما تتميز به تلك المنطقة، من موقع فريد يقع على محاور إقليمية مهمة، حيث يحدها جنوبا المتحف المصري الكبير، والطريق الدائري وطريق الفيوم، وشمالا محور روض الفرج، كما يخترق المنطقة محور 26 يوليو من المنتصف، موضحًا المتطلبات الخاصة بتعديل المخطط، بسبب زيادة الطلب على الإسكان الفندقي، وكذا رصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة فندقية، ورصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة (تجارية، صحية، وصناعية).

وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة المنطقة لرصد التخصيصات الحالية وامكانية وضع اشتراطات تتلاءم مع الوضع الحالي والطلبات المقدمة، بحيث يكون بتلك الاشتراطات المرونة في توطين الاستخدامات التي تواكب التغييرات والطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

وتطرق وزير الإسكان إلى مرتكزات الرؤية المقترحة لتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، موضحًا أن الرؤية ارتكزت على اقتراح مناطق فنادق وخدمات سياحية استثمارية للمناطق القريبة من المتحف الكبير لتلبية الاقبال على النشاط الفندقي والخدمي، وحرم لطريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي الحالي لمنع التعديات عليه، و مسار بديل لطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحاور خدمية للمنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، ومناطق مفتوحة إقليمية حول محمية قبة الحسنة وحرم خط الضغط العالي، بالإضافة إلى مناطق متعددة الاستخدام عند تقاطع الطرق الإقليمية.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة؛ نظرًا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.

واستعرضت الدكتورة مها فهيم، شبكة الطرق القائمة والجاري تنفيذها والمقترحة بالمنطقة، مشيرة إلى محور "صحراء الاهرام" وهو المحور الموازي لطريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي بدءا من الطريق الدائري، والذي يعد من المحاور المهمة التي تساعد في تقليل الكثافة المرورية بهذا الطريق، وكذا "محور كرداسة" وهو محور مقترح بالمنطقة بموازاة محور 26 يوليو، ومحور "طريق الأبراج" وهو محور جاري تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية يصل من تقاطع محور صحراء الاهرام مع طريق القاهرة/الاسكندرية الى المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها.

كما أشار محافظ الجيزة إلى أن المخطط التفصيلي المعدل للمنطقة، والذي تم اعتماده خلال يونيو الماضي، يسهم في تشجيع الأنشطة الفندقية بها، وكذا الأنشطة الخدمية، موضحًا أن الهدف من ذلك التيسير على المستثمرين، والمتعاملين في هذا الإطار بوجه عام.