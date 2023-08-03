رئيس وزراء أرمينيا: هناك فرصة لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام مع أذربيجان

الخميس 03/أغسطس/2023 - 01:46 م

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن هناك فرصة لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام مع أذربيجان داعيا باكو إلى الامتناع عن الخطوات التي تهدف إلى تقليل هذه الفرص.

وأضاف باشينيان - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أرمن برس الأرمينية - "على الرغم من كل الصعوبات، لدينا بالفعل فرصة لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام ودائم.. وأدعو أذربيجان إلى الامتناع عن الخطوات الرامية إلى تقليص هذه الفرصة، على سبيل المثال استمرار نسف الحوار بين ستيباناكيرت (عاصمة قرة باغ) وباكو في إطار آلية دولية، والحصار غير القانوني لممر لاتشين".

وأشار رئيس وزراء أرمينيا إلى أن إطلاق سراح المواطن المختطف فاجيف خاتشاتريان ومعتقلين آخرين وأسرى حرب ومحتجزين سيكون إشارة رائعة على الالتزام بأجندة السلام.