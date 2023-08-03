جوتيريش يعرب عن قلقه حيال استمرار تقييد حرية التنقل على طول ممر لاتشين

الخميس 03/أغسطس/2023 - 01:43 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التحديات المتعلقة بحرية التنقل على طول ممر لاتشين، المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناجورني قره باغ.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، ونشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، جدد جوتيريش تأكيده بشأن ضرورة قيام الأطراف بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، بما في ذلك الأوامر الصادرة في 22 فبراير عام 2023 والتي أعيد تأكيدها في 6 يوليو 2023، المتعلقة بالتدابير الرامية إلى ضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كل الاتجاهين دون عوائق.

وأعرب جوتيريش عن قلقه بشكل خاص بشأن التقارير التي تتحدث عن تدهور الوضع الإنساني على الأرض ويدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وحث الأمين العام الطرفين على تكثيف الجهود من أجل تطبيع العلاقات على المدى الطويل لصالح السلام والأمن في المنطقة.

يذكر أن ممرّ لاتشين، طريق جبلي بطول 32 كيلومترًا يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ التي يقطنها حوالي 120 ألف شخص، والتي انفصلت عن أذربيجان مع نهاية الاتحاد السوفياتي.